Новичок Арсенала откровенно рассказал, почему переехал в Лондон
6 июля 16:30 - Читати українською
Полузащитник Арсенала Мартин Субименди дал первый комментарий после перехода в лондонский клуб.
"Это огромный момент в моей карьере. Это шаг, который я искал и который хотел сделать. Как только ступаешь сюда, понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.
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Я нацелился на Арсенал, потому что их стиль игры мне хорошо подходит. Они показали свой потенциал недавно, и лучшее еще впереди", – цитирует испанца официальный сайт "канониров".
Мартин Субименди будет выступать в составе Арсенала под 36 номером.
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