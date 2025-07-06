Полузащитник Арсенала Мартин Субименди дал первый комментарий после перехода в лондонский клуб.

"Это огромный момент в моей карьере. Это шаг, который я искал и который хотел сделать. Как только ступаешь сюда, понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.

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Я нацелился на Арсенал, потому что их стиль игры мне хорошо подходит. Они показали свой потенциал недавно, и лучшее еще впереди", – цитирует испанца официальный сайт "канониров".

Мартин Субименди будет выступать в составе Арсенала под 36 номером.

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