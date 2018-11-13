Новичок Арсенала-Киев Ларин рассказал о периоде карьеры в Болгарии

Защитник Арсенала-Киев Алексей Ларин вспомнил этап карьеры в болгарском Дунаве.

"У меня в мае закончился контракт с болгарским Дунавом. После этого я ожидал предложение, и вот когда Вячеслав Викторович Грозный принял Арсенал, я приехал на просмотр, после чего подписал контракт.

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Вернулся в Украину так как испытывал еще за рубежом ностальгию, хотя менталитет в Болгарии похож на наш, как и язык имеет что-то общее.

Думаю, что болгарский этап карьеры точно пошел мне на пользу. Я там больше почувствовал взрослый футбол, потому что до этого играл только на молодежном уровне. Кроме этого, много в плане опыта дало то, что пришлось выйти из зоны комфорта, жить в чужой стране с другими традициями.

Условия в Дунаве были поскромнее чем в Днепре, и в общем сопоставимы с Арсеналом.

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Возможно я несколько пересидел в дубле Днепра. Я попал в период, когда Мирон Маркевич возглавил команду, потом ушел, а затем случился кризис, долги, начали омолаживать состав. Да, считаю, что несколько задержался в молодежке. С ребятами из той команды поддерживаю отношения, тем более, что сейчас в киевском клубе играют Данило Карась, Юрий Вакулко и Денис Баланюк.

Что касается первоочередных целей, то я хочу закрепиться в "Арсенале" и проявить себя с самой лучшей стороны", – цитирует Ларина официальный сайт Арсенала-Киев.