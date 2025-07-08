Несколько дней назад Атлетико сообщил о прощании с Рейнилду Мандавой на правах свободного агента. Защитник сборной Мозамбика был без клуба недолго – во вторник, 8 июля, Сандерленд объявил о его подписании. Сообщается, что контракт рассчитан на 2 сезона.

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"Это мечта, ставшая реальностью, потому что я всегда стремился играть в Премьер-лиге, и я с нетерпением жду возможности играть за такой исторический клуб, как Сандерленд. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с командой, бороться и отдать все ради клуба. Я хочу помогать, вдохновлять своих товарищей по команде и передавать свой опыт в раздевалке. Прежде всего, я хочу делать людей счастливыми, и я сделаю все, чтобы все так и было", – отметил Рейнилду.

Он стал четвертым летним новичком Сандерленда, который вернулся в АПЛ после восьмилетнего отсутствия.