Очередным подписанием "лесников" стал атакующий хавбек Морган Гиббс-Уайт из Вулверхэмптона. Новичок получил контракт на 5 лет и футболку с номером 10, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее инсайдеры раскрыли финансовые подробности сделки. Форест уже заплатил рекордные для себя 25 млн фунтов, но с бонусами заработок Вулверхэмптона может вырасти до впечатляющих 42,5 млн фунтов. Интересно, что 22-летний Гиббс-Уайт никогда не был важным игроком "волков", а прошлый сезон вообще отыграл в аренде за Шеффилд Юнайтед (13+10 в 40 матчах).

В общей сложности Ноттингем Форест летом усилился уже 16 игроками на сумму около 120 млн фунтов. Команда Стива Купера начала сезон с поражения Ньюкаслу (0:2) и победы над Вест Хэмом (1:0).

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