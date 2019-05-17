toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шеффилд Юнайтед получил кредит от семьи бен Ладена

17 мая 00:45 265 Читати українською
Шеффилд Юнайтед получил кредит от семьи бен Ладена
Игроки Шеффилда / Reuters

Шеффилд Юнайтед подозревают в связях с представителями семьи бывшего террориста №1.

Один из членов семьи бывшего лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена оказал клубу кредит в размере 3 миллионов фунтов, сообщает The Independent.

Дерби Каунти Лэмпарда победил Лидс и стал вторым финалистом плей-офф Чемпионшипа

По информации издания, доказательства этого факта были предоставлены в течение заседания Высокого суда Лондона, где оспаривают право получить полный контроль над клубом совладельцы Кевин Маккейб и член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла бин Мосаада бин Абдулазиз Аль-Сауд. Сообщается, что совладельцы знали о происхождении средств, которые были предоставлены им в долг.

Астон Вилла проиграла Вест Бромвичу в основное время, но смогла стать первым финалистом плей-офф Чемпионшипа

Напомним, Шеффилд Юнайтед стал одним из двух клубов Чемпионшипа, которые получили прямую путевку в АПЛ на следующий сезон.

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
476
Теги
Англия АПЛ Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49306 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
50
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук