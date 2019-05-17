Шеффилд Юнайтед получил кредит от семьи бен Ладена

Шеффилд Юнайтед подозревают в связях с представителями семьи бывшего террориста №1.

Один из членов семьи бывшего лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена оказал клубу кредит в размере 3 миллионов фунтов, сообщает The Independent.

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По информации издания, доказательства этого факта были предоставлены в течение заседания Высокого суда Лондона, где оспаривают право получить полный контроль над клубом совладельцы Кевин Маккейб и член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла бин Мосаада бин Абдулазиз Аль-Сауд. Сообщается, что совладельцы знали о происхождении средств, которые были предоставлены им в долг.

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Напомним, Шеффилд Юнайтед стал одним из двух клубов Чемпионшипа, которые получили прямую путевку в АПЛ на следующий сезон.