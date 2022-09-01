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Экс-звезда Шахтера перебрался в Лондон из бразильского Коринтианса на бесплатной основе, а его контракт рассчитан на год. Курзава перебрался из ПСЖ на правах аренды.

Отметим, что Виллиан расторг контракт с Коринтиансом из-за постоянных угроз, а в Англии уже поиграл за Челси и Арсенал. Курзава играл за ПСЖ с 2015 года. В прошлом сезоне сыграл всего 1 матч за парижан.

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