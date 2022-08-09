Сенеси официально стал игроком Борнмута, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на 4 года.

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Transfermarkt оценивает переход Сенеси в 15 млн евро. Добавим, что в прошлом сезоне Маркос в составе Фейеноорда дошел до финала Лиги конференций, где нидерландцы уступили Роме.

За свою карьеру Сенеси успел поиграть за аргентинский Сан-Лоренцо и Фейеноорд. В прошлом сезоне он сыграл в 50 поединках, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

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