Нападающий бельгийского Брюгге близок к переходу в Уотфорд, утверждает BBC. Сторонам осталось лишь согласовать условия личного контракта футболиста.

Уотфорд оформил первый трансфер лета

К слову, прошлый сезон Бонавентуре провел в составе Кельна, за который выступал на правах аренды. За немецкий клуб Деннис сыграл только 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Стоит напомнить, что первым европейским клубом нигерийца была луганская Заря. В Украине Бонавентуре провел лишь один сезон. 6 голов и один ассист в 26-ти матчах убедил Брюгге заплатить за футболиста 1,4 млн евро (данные Transfermarkt).

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21