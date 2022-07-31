Эммануэль Осадебе из Брэдфорда может забыть о футболе на ближайшие полгода.

Начало сезона в английской Лиге 2 стало праздником для английских болельщиков, но не для ирландского защитника Эммануэля Осадебе. 25-летний футболист, перешедший в Брэдфорд Сити этим летом, получил ужасную травму в самом начале матча 1-го тура против Донкастер Роверс.

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Уже на 6-й минуте встречи в Осабеде прямой ногой влетел 19-летний Лайам Рейвенхилл. Эммануэль аж подлетел в воздух, после чего закричал от боли. Игра была остановлена ​​на 8 минут. Позже стало известно, что ирландец получил двойной перелом ноги. Интересно, что его обидчик получил за свой фол лишь желтую карточку.

Liam Ravenhill merece estar sanciondo por el tiempo que le lleve a Osadebe recuperarse. Patada criminal en el primer partido de la temporada... #BCAFC ️ pic.twitter.com/jZHkDEC9uw — Bradford City Latam (@BCAFC_Latam) July 30, 2022

Донкастер все равно остался в меньшинстве в конце первого тайма, однако команда удержала нулевую ничью. Главный тренер Брэдфорда – Марк Хьюз – заявил, что соперник не желал играть в футбол и использовал "тёмные искусства" от стартового до финального свистка.

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