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Новичку Реала Милитао стало плохо во время представления – пресс-конференция была прервана

16:37 172 Читати українською
Новичку Реала Милитао стало плохо во время представления – пресс-конференция была прервана
Эдер Милитао вместе с Флорентино Пересом / Реал

Первая пресс-конференция Эдера Милитао в статусе игрока Реала прошла не слишком удачно.

Состоялась презентация новачака Реала, 21-летнего защитника Эдера Милитао. Во время традиционной пресс-конференции бразильцу стало плохо.

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После попыток успокоиться, попить воды и прийти в себя, Милитао сказал, что у него закружилась голова и с извинениями покинул комнату для пресс-конференций.

Напомним, 21-летний центрбек в марте этого года подписал с мадридским клубом контракт сроком на 6 лет. Ориентировочная сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

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