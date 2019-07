Новичку Реала Милитао стало плохо во время представления – пресс-конференция была прервана

Состоялась презентация новачака Реала, 21-летнего защитника Эдера Милитао. Во время традиционной пресс-конференции бразильцу стало плохо.

Милитао трогательно попрощался с Порту перед переходом в Реал

После попыток успокоиться, попить воды и прийти в себя, Милитао сказал, что у него закружилась голова и с извинениями покинул комнату для пресс-конференций.

Напомним, 21-летний центрбек в марте этого года подписал с мадридским клубом контракт сроком на 6 лет. Ориентировочная сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo