"Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем их представлять. Там серьезное усиление едет в состав. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.

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Форма? Мы хотим, чтобы это была специальная линия Металлиста. Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть – Adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у Металлиста. Их нужно отшивать по 5000 экземпляров, меньше нельзя.

То есть всего: и курток и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5000 каждого экземпляра – с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия Металлиста нашего любимого", – отметил Ярославский в комментарии официальному сайту Металлиста.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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