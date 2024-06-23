Новички Динамо определились с номерами в команде – нестандартный выбор
Киевское Динамо сообщило, под какими номерами проведут сезон 2024/25 новички команды Максим Брагару и Александр Пихалёнок.
Динамо в официальном Telegram-канале сообщило, какие игровые номера выбрали Брагару и Пихалёнок.
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Выбор получился довольно нестандартным. Брагару выбрал уже привычный для себя 45-й номер, а Пихалёнок будет защищать цвета киевлян под 76-м.
Напомним, что оба присоединились к киевлянам этим летом. О переходе Брагару на правах свободного агента было известно еще с зимы, а Пихалёнок перебрался в Динамо по завершении сезона – Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся в 2,5 млн евро.
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