Динамо в официальном Telegram-канале сообщило, какие игровые номера выбрали Брагару и Пихалёнок.

"Дай Бог, он с бельгийцами сыграет шикарно": Хачериди – о трансферной стоимости Шапаренко после Евро-2024

Выбор получился довольно нестандартным. Брагару выбрал уже привычный для себя 45-й номер, а Пихалёнок будет защищать цвета киевлян под 76-м.

Напомним, что оба присоединились к киевлянам этим летом. О переходе Брагару на правах свободного агента было известно еще с зимы, а Пихалёнок перебрался в Динамо по завершении сезона – Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся в 2,5 млн евро.

Герой дня: Шапаренко вразив УЄФА і прокладає трансфер з Динамо – від півтора тисячі гривень до 300 мільйонів євро