Новички Боруссии Д и соперника Динамо оконфузились одинаковыми прощальными письмами – трогательные слова написал ШИ
Фабио Силве и Кристантусу Уче было лень самим придумывать слова для прощания с бывшими клубами.
Португалец за 26 млн евро перешел из Вулверхэмптона в Боруссию Д, а нигериец – за 17,5 млн из Хетафе в Кристал Пэлас.
Форварды опубликовали прощальные письма бывшим клубом, полные теплых слов и благодарности. Впрочем, пользователи соцсетей заметили, что сообщения Силвы и Уче абсолютно одинаковые, отличаясь лишь названиями команд! Очевидно, ребята не утруждали себя и сделали похожие запросы искусственному интеллекту, а тот "подставил" их.
Напомним, что Уче в составе Кристал Пэлас 2 октября сыграет против Динамо в рамках первого тура основного этапа Лиги конференций.
