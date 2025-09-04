Фабио Силве и Кристантусу Уче было лень самим придумывать слова для прощания с бывшими клубами.

Португалец за 26 млн евро перешел из Вулверхэмптона в Боруссию Д, а нигериец – за 17,5 млн из Хетафе в Кристал Пэлас.

Форварды опубликовали прощальные письма бывшим клубом, полные теплых слов и благодарности. Впрочем, пользователи соцсетей заметили, что сообщения Силвы и Уче абсолютно одинаковые, отличаясь лишь названиями команд! Очевидно, ребята не утруждали себя и сделали похожие запросы искусственному интеллекту, а тот "подставил" их.

Напомним, что Уче в составе Кристал Пэлас 2 октября сыграет против Динамо в рамках первого тура основного этапа Лиги конференций.

Christantus Uche and Fábio Silva really wrote exactly the same farewell message to Getafe and to Wolves.



ChatGPT working overtime for these footballers. pic.twitter.com/3UsgsVJKoo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2025

