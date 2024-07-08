Новичка Реала высмеивают из-за жалкого выступления на Копа Америка – отдал одну передачу за 90 минут на поле
Юный нападающий сборной Бразилии Эндрик вынужден выслушивать порцию хейта после вылета с Копа Америка.
"Селесао" проиграла серию пенальти Уругваю и вылетела из турнира. Одним из символов беспомощности бразильцев стал Эндрик.
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В матчах группового этапа 17-летний нападающий получал лишь крохи с замены и ничем особенным не запомнился. Дисквалификация Винисиуса дала ему шанс выйти в основе на четвертьфинал против уругвайцев. Впрочем, это был сплошной кошмар – Эндрик за 90 минут нанес один удар (дальний неострый) и умудрился отдать только одну передачу! Это произошло на первой секунде, когда форвард разыграл мяч в центре поля.
Соцсети активно смеются над Эндриком, но вряд ли Реал изменит свой план в отношении бразильца. 21 июля ему исполнится 18 лет, и он сможет полноценно присоединиться к "сливочным". Напомним, Реал не пожалел заплатить Палмейрасу 30+30 млн евро, когда Эндрику было только 16.
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