"Селесао" проиграла серию пенальти Уругваю и вылетела из турнира. Одним из символов беспомощности бразильцев стал Эндрик.

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В матчах группового этапа 17-летний нападающий получал лишь крохи с замены и ничем особенным не запомнился. Дисквалификация Винисиуса дала ему шанс выйти в основе на четвертьфинал против уругвайцев. Впрочем, это был сплошной кошмар – Эндрик за 90 минут нанес один удар (дальний неострый) и умудрился отдать только одну передачу! Это произошло на первой секунде, когда форвард разыграл мяч в центре поля.

Соцсети активно смеются над Эндриком, но вряд ли Реал изменит свой план в отношении бразильца. 21 июля ему исполнится 18 лет, и он сможет полноценно присоединиться к "сливочным". Напомним, Реал не пожалел заплатить Палмейрасу 30+30 млн евро, когда Эндрику было только 16.

The only pass Endrick completed in 90 minutes vs. Uruguay was the opening kickoff. pic.twitter.com/gppS01vN12 — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2024

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