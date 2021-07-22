Олимпийские Игры, 1 тур

Новая Зеландия – Южная Корея – 1:0

Гол: Вуд, 72

Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия – 2:1

Голы: Аль-Амри, 39, Кессье, 66 – Аль-Давсари, 44

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Новая Зеландия терпела весь матч с Южной Кореей. Азиаты доминировали, создали больше моментов и должны были уходить на перерыв с преимуществом в счете. Однако All Whites чудом выстояли, а во втором тайме сделали один результативный укол. Форвард Бернли Крис Вуд добил мяч в сетку после рикошета. Арбитры зафиксировали офсайд, но VAR засчитал гол.

Южная Корея сенсационно проиграла и поставила под сомнение выход из группы B (Новая Зеландия, Румыния и Гондурас), в которой считалась фаворитом. А для Новой Зеландии эта победа стала первой в финальных частях серьезных международных турниров.

Кот-д'Ивуар не разочаровал своих поклонников и переиграл Саудовскую Аравию. Выстрелили главные звезды. Сначала Градель поспособствовал автоголу аравийцев, а после перерыва вингер МЮ Диалло и лидер Милана Кессье создали второе взятие ворот. Франк забил свой гол в ответ на пушечный выстрел Аль-Давсари, который позволил Саудовской Аравии временно сравнять счет.

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