Сборная Маршалловых островов провела первый международный матч в своей истории. 14 августа на стадионе Спрингдейл в Арканзасе она встретилась с Американскими Виргинскими островами (207-е место рейтинга ФИФА).

Дебютантам пришлось несладко – они пропустили первый гол уже на третьей минуте, а в итоге проиграли 0:4. Впрочем, результат не омрачил историческое событие. Игроки и тренеры Маршалловых островов искренне радовались с фанатами, которые пришли поддержать команду на первом международном матче в истории.

Добавим, что тихоокеанское островное государство в Микронезии имеет всего 37 тысяч жителей согласно данным 2024 года.

FT: 4, 0. Whatever the score, so proud of what was accomplished. Tonight, we made history. pic.twitter.com/QV6JqisVUl — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

