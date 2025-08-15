Новая сборная провела первый международный матч – проиграли 0:4 и сильно радовались
На футбольной карте мира зарождается новая национальная сборная.
Сборная Маршалловых островов провела первый международный матч в своей истории. 14 августа на стадионе Спрингдейл в Арканзасе она встретилась с Американскими Виргинскими островами (207-е место рейтинга ФИФА).
Дебютантам пришлось несладко – они пропустили первый гол уже на третьей минуте, а в итоге проиграли 0:4. Впрочем, результат не омрачил историческое событие. Игроки и тренеры Маршалловых островов искренне радовались с фанатами, которые пришли поддержать команду на первом международном матче в истории.
Добавим, что тихоокеанское островное государство в Микронезии имеет всего 37 тысяч жителей согласно данным 2024 года.
