"Новая европейская страница развития нашего футбола": Беланов прокомментировал переименование ФФУ в УАФ

Бывший нападающий киевского Динамо и обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов отреагировал на решение переименовать ФФУ в УАФ.

"Мы же хотим выйти на уровень УЕФА? Знаете, я человек с опытом и видел вчерашний день, знаю, как здесь было раньше. И те реформы, проекты, глобальное развитие футбольной инфраструктуры по всей стране, которые мы видим сегодня, – это серьезный прогресс. А изменение названия – для меня это новая европейская страница развития украинского футбола. Я очень рад.

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Хочу добавить, что я побывал вместе с Андреем Павелко в УЕФА, видел, какое там сегодня отношение к Украине со стороны других стран. Об этом многие не знают. Но я могу сказать, что сейчас мы попали в доброжелательную семью, которая готова поддерживать нашу ассоциацию во всех начинаниях и текущей работе", – цитирует Беланова официальный сайт УАФ.

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