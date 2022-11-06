Трансляция

Яркое противостояние Тоттенхэма и Ливерпуля начнется в 18:30 по киевскому времени, поединок можно посмотреть на setantasports.com. Комментировать матч для зрителей будут Алексей Иванов и Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Санчес, Дайер, Лангле – Эмерсон, Бентанкур, Биссума, Хейберг, Перишич – Кейн, Моура.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Нуньес, Джонс.

Арбитры

Обслуживать матч в поле будет Энди Медли. На линиях ему помогут Константин Хацидакис и Нил Дэвис. Роль четвертого арбитра исполнит Джон Брукс, а за системой VAR будут работать Майкл Салисбури и Дерек Итон.

Текущая форма

Тоттенхэм и Ливерпуль будут вынуждены бороться не только с психологическим давлением – после тяжелого уик-энда в АПЛ команды одержали победы в Лиге чемпионов, поэтому специалистам по восстановлению пришлось хорошенько поработать, чтобы в воскресенье игроки смогли удержать высокий темп.

"Шпоры" в этом году очень радуют своих фанатов – Конте удалось не только наладить игру и улучшить взаимодействие в коллективе, но и добавить Тоттенхэму веры в себя, чего так не хватало в предыдущие годы. Громкие победы не были для этих ребят чем-то особенным, однако для успеха всегда не хватало стабильности на длинной дистанции и умения пересилить не только себя, но и давление неблагоприятных обстоятельств. Похоже, что сейчас у Тоттенхэма все в порядке, о чем свидетельствуют выход в плей-офф ЛЧ с 1 места в группе и 3 место в таблице АПЛ с отставанием от лидера на каких-то 5 очков.

У Ливерпуля есть проблемы, над решением которых Клопп активно работает, но назвать команду кризисной язык вряд ли у кого-то повернется. Единственный фактор, который потеряли мерсисайдцы – стабильность. Обыграть Сити и сгореть Ноттингему, сенсационно дома проиграть Лидсу, а затем на том же "Энфилде" раскатать Наполи – сейчас от Ливерпуля можно ждать чего угодно.

Ребята Клоппа создают просто безумное количество голевых моментов, на реализацию которых кто-то словно наложил проклятие. Соперникам Ливерпуля иногда хватает и одного момента, чтобы праздновать победу. Раньше в этом противостоянии именно мерсисайдцы были фаворитом, но на этот раз им приходится догонять Тоттенхэм, поэтому роли теперь изменились.

История противостояний

Статистика очных противостояний полностью на стороне Ливерпуля. В последних 10 встречах "шпорам" не удалось победить соперника ни разу! Мерсисайдцы праздновали викторию 7 раз, 3 матча завершились ничьей, два из которых – в прошлом сезоне.

Однозначно, Ливерпуль станет хорошим экзаменом на прочность для Тоттенхэма, ведь именно по таким битвам можно сказать, удалось ли команде выйти на новый уровень и не просто находиться среди топов, но и замахнуться на то, чтобы возглавить их список.

Кадровая ситуация

В лазарете Ливерпуля до сих поо большая компания: Диас, Жота, Артур, Матип и Кейта будут наблюдать за матчем с трибун. Также под вопросом возможность задействовать в игре Милнера.

У Тоттенхэма большие проблемы в атаке: не сыграют Сон, Кулусевски и Ришарлисон. Конечно, магия Харри Кейна может сработать, но в матче против Ливерпуля одного лишь волшебства может быть мало.