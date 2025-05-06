Кристал Пэлас в заключительном матче 35-го тура АПЛ 2024/25 сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ноттингем не имел права на осечку в Лондоне, ведь отставали от зоны Лиги чемпионов на три очка. В случае победы "лесники" не поднялись бы в топ-5, но догнали бы Челси и Манчестер Сити. Они проведут личную встречу в следующем туре, тогда как подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с аутсайдерским Лестером.

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Несмотря на большую важность поединка, первый тайм не порадовал большим количеством моментов. Гости провели всего шесть ударов, а единственный по-настоящему голевой момент прилетел аж на 44-й минуте, когда Эланга врывался в штрафную и нанес плотный удар – Хендерсон парировал.

- Огромный шанс для Фореста, но отличное вратарство. pic.twitter.com/gW2xEjyD7s - VAR Hub (@VARHub) 5 мая, 2025

Кристал Пэлас выглядел несколько активнее. До перерыва вспоминается удар Лакруа с правого края штрафной во внешнюю сторону сетки, а также замыкание от Муньоса с нескольких метров на 35-й минуте. Селс спас Ноттингем. В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

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Через четыре минуты после перерыва лондонцы могли открывать счет в результате классной комбинации между Эзе, Матета и Сарром. В ее завершение Исмаила вышел один на один, но переиграть Селса не смог. "Лесники" тут же ответили прострелом, который метров с 10-ти замыкал Вуд – в последний момент Лакруа заблокировал удар!

В такой равной игре все могло и нулями завершиться, однако на 57-й минуте Кристал Пэлас заработал пенальти. Сарр отдал заброску на линию вратарской, куда влетел Эзе – защитники за ним не успели, а Селс откровенно срезал Эберечи.

- Возможный пенальти, уходит к VAR.



PALACE НАЗНАЧИЛИ ПЕНАЛЬТИ. pic.twitter.com/pK9JoZpU56 - VAR Hub (@VARHub) 5 мая, 2025

Сам пострадавший и реализовал 11-метровый, открыв счет. 1:0!

Впрочем, счастье хозяев длилось недолго. Уже на 64-й минуте Ноттингем заработал штрафной на левом фланге, а Эланга оттуда закрутил в дальнюю девятку. Хендерсон выполнил сейв, однако дальнейший угловой продолжился выносом под удар Неко Уильямсу. Мурильо же своевременно подставил ногу, срезав мяч в ворота – 1:1!

- Удар в касание принимает Мурильо! Мы добились своего равного! pic.twitter.com/IELtYDsui8 - VAR Hub (@VARHub) 5 мая, 2025

Вот только лучших моментов подопечные Нуну Эшпириту не создали. Кристал Пэлас же в следующие 25 минут основного времени имел и попадание Эзе в перекладину метров с 30-ти, и отмененный гол Нкетии – тот подставил ногу под прострел-удар Эзе из пределов штрафной. Также забивать мог Хьюз, который закрутил с правого фланга над дальней девяткой.

- Eze бьет в перекладину! pic.twitter.com/jUykEvFfqL - VAR Hub (@VARHub) 5 мая, 2025

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ноттингем провалил задачу, оставшись на шестой позиции с 2-очковым отставанием от зоны ЛЧ. Кристал Пэлас остается двенадцатым, продолжив безвыигрышную серию в АПЛ до пяти туров.

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