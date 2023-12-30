Манчестер Юнайтед провел позорный первый тайм, нанеся всего один удар по воротам. Из-за пределов штрафной, по центру, с остротой в 0,04 xG. Ноттингем при этом провел аж 6 выстрелов, едва не открыв счет на 2-й минуте – это Домингес замыкал прострел на 11 метров, попав в Варана.

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Неплохой удар на 7-й с дистанции проводил Вуд (над левой девяткой), а на 11-й Варан едва не срезал прострел Эланги в собственные ворота. Повезло. Чего-то более интересного команды до перерыва не придумали, но и этого фанам МЮ хватало для впадения в депрессию.

В начале второго тайма гостям стало веселее, ведь они провели качественный момент. Ван-Биссака на 55-й минуте получил передачу на ход от Бруну, после чего покатил на линию полукруга – оттуда выстрелил Далот. Стойка спасла Ноттингем! "Лесники" намек поняли, шокировав "дьяволов" спустя девять минут.

Хозяева наказали соперника голом. Эланга выкатил передачу Монтиелю, а тот с правого фланга отдал мяч на линию штрафной. Там оказался Домингес, который пробил в дальний угол. Онана даже не пошевелился. 1:0!

Нельзя сказать, что МЮ в ответ как-то прижал "лесников". Инициатива была за подопечными Эрика Тен Хага. Были перспективные действия на правом фланге, где свободно себя чувствовали Бруну Фернандеш и Ван-Биссака. Было несколько перспективных подходов к воротам, но реальной остроты не хватало. До 75-й минуты вспоминается только помелки Тернера, когда тот при выносе запустил свечу – впрочем, он же и поймал мяч.

Тем не менее, на 77-й манкунианцы сравняли счет. Героем следует назвать Гарначо – Алехандро вновь отобрал мяч у соперника после передачи от голкипера (так же он организовал гол в ворота Виллы), влетел в штрафную и вместо удара выкатил поперечный пас Рашфорду. Маркус пробил точно. 1:1!

На 81-й минуте МЮ мог и вперед выйти усилиями все того же Гарначо. Тот зацепился за мяч и отдал передачу под удар Эриксену, Кристиан ужаснул метров с 20-ти, но Тернер парировал. А ровно через минуту "дьяволы" испытали еще один шок. Ноттингем убежал в контратаку, которую Эланга завершил смещением в центр с передачей на Гиббса-Вайта – абсолютно свободный Морган сразу же закрутил сферу в дальний нижний угол. 2:1!

МЮ побежал отыгрываться, а судьи, словно во времена Алекса Фергюсона у Говарда Уэбба, накинули 10 компенсированных минут. Подопечные Эрика Тен Хага имели время не только на камбэк, но и на победу – однако организовали всего один момент. После розыгрыша углового Бруну стрелял с дистанции, а мяч рикошетом ушел в противоход Тернеру. Мэтт, однако, достал сферу из-под перекладины.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ноттингем Форест со счета 2:1. МЮ с 31 очком остается седьмым, а завтра рискует упасть еще ниже. Что наиболее обидно, "дьяволы" проиграли 21-й матч в календарном году – худшее выступление было зафиксировано только в 1930 году (28), 1972-м (25) и 1921 (24).

"Лесники" же оторвались от зоны вылета на пять зачетных баллов.

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