Тоттенхэм и Ноттингем Форест закрывали программу 33-го тура АПЛ, который состоялся 21 апреля 2025 года. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Ноттингем перед началом игры имел шанс подняться на третье место в АПЛ, а вот Тоттенхэм мог разве оторваться от зоны вылета – "шпоры" до сих пор в нижней половине таблицы. Но уже на 5-й минуте "лесники" повели в счете: Эланга навесил с углового, защитники будто выбили мяч, но Домингес успел зацепить снаряд. Андерсон в касание мощно пробил – небольшой рикошет дезориентировал Викарио, 0:1!

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Через 5 минут Ноттингем удвоил преимущество – теперь Эллиотт Андерсон шикарно навесил в стиле Бекхэма, а Вуд в касание переправил мяч в ворота. Впрочем, в момент передачи форвард находился в положении вне игры, поэтому взятие ворот отменили. А вот на 16-й минуте "лесники" забили по всем правилам. Мурильо остроумно разыграл штрафной в центре поля, отдав на Элангу на левый фланг. Антони уже навесил в штрафную, где Вуд выпрыгнул выше всех и опередил Викарио – 0:2!

️ GOAL: Chris Wood scores with Elanga assist!



?????? Tottenham 0-2 Nottinghampic.twitter.com/Tap4YuLODG — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

Первая половина так и завершилась в пользу Ноттингема – Тоттенхэм фактически не имел моментов до перерыва. А вот во втором тайме стало куда интереснее. Так, защитник Фореста Тоффоло совершил эпичный сейв, в прыжке через себя выбив мяч с линии ворот после удара головой Кулусевски!

Sensational save: Harry Toffolopic.twitter.com/RM4VuVjtsR — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

Ноттингем все же не смог удержать ворота на замке: Ришарлисон на 86-й минуте все же пробил Селса, замкнув головой навес Порро. Однако, большего Тоттенхэму достичь не удалось.

️ GOAL: Richarlison



?????? Tottenham 1-2 Nottinghampic.twitter.com/CdWfbcz6eC — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

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