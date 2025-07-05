Игор Жезус перешел из Ботафого в Ноттингем Форест, информирует официальный сайт клуба. Бразилец подписал четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов.

Клуб АПЛ под Лигу чемпионов хочет подписать оборонца сборной Италии – из-за травмы он пропустил почти весь прошлый сезон

Жезус помог Ботафого выйти в плей-офф клубного чемпионата мира и забил на турнире два гола, включая победный гол в ворота ПСЖ.

"Я очень рад стать частью этой новой истории, особенно в таком клубе, как Ноттингем Форест. Мне не пришлось долго раздумывать над предложением. Я принял проект, который мне прислали, и я рад приехать сюда и надеюсь сделать что-то стоящее", – заявил форвард.

Ноттингем Форест следил за игроком несколько лет. Жезус забил гол в своем дебютном матче за сборную Бразилии в октябре против Чили и помог Ботафого выиграть Серию А и Копа Либертадорес в прошлом сезоне.

Диогу Жота – особый джокер Клоппа: хет-трик в ЛЧ, перфомансы с Арсеналом, последний гол за Ливерпуль на глазах Миколенко