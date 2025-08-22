Ноттингем Форест может уволить тренера после первого тура АПЛ
Наставник Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту рискует оказаться без работы.
Ноттингем Форест рассматривает возможность увольнения Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.
Между тренером "лесников" и владельцами клуба существует напряженность, которая связана с трансферной политикой руководства.
"Мы очень далеки от идеальной команды. Наши планы не осуществились. Подготовка была неидеальной. Мы не знаем, какой у нас будет окончательный состав. У нас работают игроки, которые знают, что их отдадут в аренду. У нас большая проблема", – приводит Моретто недавние слова Нуну Эшпириту Санту.
Отмечается, что португальцу уже подыскивают замену.
Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест в декабре 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "лесники" заняли седьмую строчку в турнирной таблице, получив право выступать в Лиге конференций. Стоит заметить, что португальский специалист в июне продлил свой контракт с Ноттингемом до 2028 года.
