Ноттингем Форест рассматривает возможность увольнения Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Между тренером "лесников" и владельцами клуба существует напряженность, которая связана с трансферной политикой руководства.

"Мы очень далеки от идеальной команды. Наши планы не осуществились. Подготовка была неидеальной. Мы не знаем, какой у нас будет окончательный состав. У нас работают игроки, которые знают, что их отдадут в аренду. У нас большая проблема", – приводит Моретто недавние слова Нуну Эшпириту Санту.

Отмечается, что португальцу уже подыскивают замену.

Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест в декабре 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "лесники" заняли седьмую строчку в турнирной таблице, получив право выступать в Лиге конференций. Стоит заметить, что португальский специалист в июне продлил свой контракт с Ноттингемом до 2028 года.

