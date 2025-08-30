Ноттингем Форест хочет усилить свой состав, подписав Канг-Ин Ли. Как сообщает L'Equipe, англичане предложили за корейца 30 миллионов евро.

ПСЖ отказал Ноттингему, который готов увеличить предложение, если парижане изменят свое мнение относительно возможного трансфера. Стоит заметить, ранее была информация, что французский гранд не будет возражать против ухода 24-летнего игрока.

В прошлом сезоне Канг-Ин Ли забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах Лиги 1, проводя на поле в среднем 55 минут. Кореец стал одним из героев матча против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. Именно Ли начал камбэк парижан и помог им получить очередной трофей.

