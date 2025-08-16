Ноттингем Форест подписывает звезду Лиги 1 за 35 млн евро – "лесники" заплатят ПСЖ за воспитание игрока
Форвард Ренна Арно Калимендо в ближайшее время должен стать игроком Ноттингем Форест.
Ноттингем Форест согласовал с Ренном условия покупки 23-летнего нападающего Ренна Калимуэндо, информирует инсайдер Фабрицио Романо. "Лесники" выплатят 31,5 миллиона евро за французского форварда. Вместе с бонусами сумма может достичь 35 млн евро.
Что интересно, Ноттингем Форест согласился выплатить значительную часть солидарности ФИФА ПСЖ – за воспитание игрока. В 2022 году Ренн приобрел Арно у парижан за 20 млн евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.
В прошлом сезоне Арно Калимуэндо стал лучшим бомбардиром Ренна, забив 17 голов при 3 результативных передачах в 33 матчах Лиги 1. Нападающий провел в Ренне предыдущие три сезона.
