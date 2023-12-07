Под раздачу после поражения от Фулхэма со счётом 0:5 в матче 15 тура чемпионата Англии попали два защитника команды – капитан Джо Уорралл и Скотт Маккенна. Как информирует Daily Mail, клуб дал игрокам понять, что с этого момента они должны тренироваться отдельно от команды и приезжать на индивидуальные тренировки в другое время.

В АПЛ может состояться вторая отставка сезона – аналогии с худшей командой чемпионата и именитые претенденты

Согласно источнику, это отстранение не связано с дисциплинарными проступками или конфликтами с тренерским штабом. Сообщается, что оба игрока могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Уоралл является воспитанником Ноттингем Форест и выступает за "лесников" с 2016 года. Маккенна присоединился к команде в 2020 году.

После 15 туров Ноттингем занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ливерпуль дожал худшую команду АПЛ и не пустил в отрыв Арсенал, Фулхэм поиздевался над Ноттингем Форест