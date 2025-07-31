Ноттингем Форест официально подписал героя финала Кубка Италии
Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о подписании Дэна Ндойе – игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. Как информирует Sky Sports, трансфер обошелся "лесникам" в 34 млн фунтов стерлингов (около 40 млн евро).
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Владелец Ноттингем Форест Маринакис хотел подписать топового игрока на замену Эланзе, и Ндойе ответил согласием.
Напомним, что Дэн стал автором единственного гола Болоньи в финале Кубка Италии 2025 года в ворота Милана. Он также был признан лучшим игроком этого матча.
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