Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о подписании Дэна Ндойе – игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. Как информирует Sky Sports, трансфер обошелся "лесникам" в 34 млн фунтов стерлингов (около 40 млн евро).

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Владелец Ноттингем Форест Маринакис хотел подписать топового игрока на замену Эланзе, и Ндойе ответил согласием.

Напомним, что Дэн стал автором единственного гола Болоньи в финале Кубка Италии 2025 года в ворота Милана. Он также был признан лучшим игроком этого матча.

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