Александр Зинченко неожиданно не попал в заявку Ноттингем Форест на Лигу Европы. Однако украинец оказался не одинок в своем горе – другой летний новичок "лесников" Омари Хатчинсона также оказался вне заветного списка.

"Переход Зинченко в Ноттингем будет полезным для сборной Украины": Федецкий назвал, сколько голов Ванат забьет за Жирону

Командам разрешено включать до 25 игроков в состав "списка А", но Форест автоматически ограничен, поскольку в клубе есть только один "воспитанник клуба" (прошедший обучение в клубе три или более лет в возрасте от 15 до 21 года) – Райан Йейтс.

УЕФА требует, чтобы в составах было четыре таких игрока, иначе их количество будет ограничено дефицитом состава клуба. В случае Ноттингем Форест не хватает трех игроков, поэтому команда может заявить только 22 игроков.

Это означает, что атакующий полузащитник Хатчинсон стоимостью 37,5 млн фунтов стерлингов и арендованный в последний день трансферного окна Зинченко остались вне состава, как и другие летние новички Ангус Ганн, Жаир Кунья и Куябано.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас