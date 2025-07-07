Бывший спортивный директор Арсенала Эду Гаспар получил должность глобального руководителя по футболу в Ноттингем Форест, информирует официальный сайт "лесников". Это новая руководящая должность, на которой будет осуществляться надзор за футбольными операциями.

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На должности глобального руководителя футбольного направления Эду будет курировать все функции, связанные с футболом, включая подбор игроков, результативность, стратегию формирования состава и развитие игроков.

"Я действительно взволнован этой новой главой и доволен оказанным мне доверием. Этот проект тесно связан с моими ценностями в отношении инноваций и долгосрочного планирования. Я с нетерпением жду создания глобальной футбольной модели, которая будет конкурентоспособной, устойчивой и будет соответствовать амбициям нашего президента", – отметил бразилец.

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