Ноттингем Форест рассматривает возможность подачи иска в суд в связи с незаконным, по их мнению, подходом Тоттенхэма к трансферу Моргана Гиббс-Уайта. Сделка между клубами на данный момент отложена, информирует инсайдер Бен Джейкобс.

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"Шпоры" ничего об этом не знают и уже запланировали медицинское обследование игрока на вторую половину субботы.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Тоттенхэм активировал клаузулу Моргана в его контракте – клуб заплатит "лесникам" 60 млн фунтов стерлингов. Согласно источнику, лондонский клуб напрямую связался с Ноттингем Форест и официально начал процесс трансфера.

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