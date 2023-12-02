Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграет с первых минут в матче против Ноттингем Форест.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды на матч против Ноттингем Форест. Об этом пишет клубная пресс-служба "Ирисок".

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Украинец проведет свой 13-й матч в текущем сезоне во всех турнирах. Сейчас в его активе 2 гола.

Напомним, после 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу "ириски" занимают 19 строчку с четырьмя очками, а Ноттингем Форест занимает 15 строчку с 13 баллами.

Начало поединка Ноттингем Форест – Эвертон намечено в 19:30 по киевскому времени.