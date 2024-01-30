Ноттингем Форест – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе
20:36 - Читати українською
Ноттингем в рамках матча 22-го тура АПЛ 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч 22-го тура АПЛ 2023/24 между Ноттингемом Форест и Арсеналом начнётся в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Александр Зинченко начнет поединок в основном составе.
Ноттингем Форест – Арсенал: анонс матча АПЛ
Стартовые составы
Ноттингем Форест:
Арсенал:
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