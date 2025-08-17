Бретфорд на выезде сыграет против Ноттингем Форест в первом туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Ноттингем Форест 17 августа будет принимать на своем поле Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Полузащитник Егор Ярмолюк не только попал в заявку "пчел", но и выйдет в стартовом составе. Встречу Брентфорда и Ноттингема можно посмотреть на платформе Setanta Sport при наличии подписки.

Стартовый состав:

Брентфорд: Келлехер, ван ден Берг, Генри, Кайоде, Карвалью, Коллинз, Льюис-Поттер, Миламбо, Тьяго, Ярмолюк, Йенсен.