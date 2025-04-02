В поединке 30-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде уступил Ноттингем Форест (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Ноттингем Форест не замечает соперников, уверенно двигаясь к заветной Лиге чемпионов.

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Ноттингем Форест продолжает претендовать на медали, идя в турнирной таблице АПЛ на третьей строчке. После серии неудач и качелей команда Нуну Эшпириту Санту вернулась к положительным результатам и пыталась закрепить хорошую статистику в матче с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы", которых перед стартом каждого сезона считают претендентами хотя бы на бронзу, перед этим матчем шли лишь тринадцатыми.

Пощечина от бывшего

Первый опасный момент в матче возник уже на 4-й минуте: Фернандеш с дальней дистанции попытался проверить Селса на бдительность – кипер Ноттингема в прыжке не без проблем перевел на угловой. После розыгрыша стандарта хозяева убежали в стремительную контратаку, которая оказалась роковой для МЮ: Эланга получил передачу из центра, промчался под опекой двух защитников в штрафную и элегантно пробил в правый угол, распаковав ворота своей бывшей команды. Интересно, что 85 метров швед преодолел всего за 9 секунд!

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Вскоре Далот оказался самым ловким в штрафной и головой замыкал навес во вратарскую хозяев – мимо стойки. МЮ огрызнулся двумя угловыми, после которых Ноттингем снова закрыл соперника на его половине поля. На 18-й минуте Гарначо пытался вывести партнера на удар прострелом с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки – кипер "лесников" был первым на мяче.

В середине тайма Эланга решил воспроизвести момент с первым голом, промчался с мячом, ворвался в штрафную, но на мгновение замешкался и защитники успели заблокировать попытку удара.

Пробуждение "дьяволов"

На 28-й минуте Манчестер должен был сравнивать – после подачи с углового Далот головой попал в перекладину. Бруну мощно стрелял с дальней дистанции – защитник заблокировал. Подопечные Аморима полностью перехватили инициативу и взялись создавать моменты у ворот соперника, однако до завершающего удара никак не доходило. Длинные забросы тоже не приносили успеха. В свою очередь гол Эланги оставался единственным ударом в створ ворот Ноттингема.

В конце тайма хозяевам пришлось делать вынужденную замену – Айна травмировался и вынужден был покинуть поле. Наставник "лесников" решил убрать и Данило, выпустив вместо них Алекса Морено и Морато и перейдя на формацию с 5 защитниками.

Уже в добавленное время бразильский защитник нашел свободную зону в штрафной и сильно пробил головой в левую девятку – Онана не без проблем достал мяч из угла. В ответ Гарначо убегал на свидание со своим визави, но защитники Ноттингема успели подстраховать. Мог забивать в раздевалку и Каземиро, но с выгодной позиции пробил мимо левой стойки.

Сразу после перерыва бразильский хавбек замыкал навес с углового под ближнюю стойку, однако переиграть Селса не сумел. В ответ Йейтс головой бил в нижний угол после передачи во вратарскую – Онана в сногсшибательном прыжке сумел дотянуться до мяча.

Магуайр и как с этим бороться

Манчестер Юнайтед продолжал кружить вокруг ворот соперника, а Ноттингем надеялся на кинжальные контратаки, выжидая необходимого момента. В середине тайма Гарначо прорвался по правому флангу, накрутил защитника и бил в дальний угол – Йейтс успел зацепить сферу и перевести на угловой. После навеса с углового мяч отскочил к все тому же Гарначо, но добивание пришлось мимо ворот. Впоследствии Доргу головой опасно замыкал во вратарскую – в руки Селсу. Мгновенно Ноттингем разогнал атаку и Гиббс-Вайт, прорываясь между трех защитников, упал в штрафной МЮ – арбитр проигнорировал эпизод и не дал пенальти.

На 80-й минуте отличный шанс сравнять упустил Маунт – Мейсон из пределов штрафной закручивал из-под защитника под правую стойку, но мяч прошел впритирку с каркасом ворот. В ответ Авоньи бил с разворота метров с 10-ти – удар заблокировали. На седьмой добавленной к матчу минуте Мурильо спас хозяев от верного гола, выбив мяч с линии после удара Магуайра.

Победа принесла Ноттингем Форест 57 очков и закорпела на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, Манчестер Юнайтед с 37-ю баллами остался тринадцатым.

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