– До назначения Бартуловича Металлист 1925 связывали со многими разными тренерами. Олег Дулуб, Игорь Йовичевич, также – что самое примечательное – Руслан Ротань рассказал, что имел предложение от вашего клуба. Почему не удалось уговорить его работать с вами?

– Да, слухов вокруг тренерского назначения было немало, и удивительного здесь ничего нет, потому что позиция главного тренера – одна из ключевых в футбольном клубе. Действительно, мы вели консультации со многими специалистами, в том числе и с Русланом Ротанем. Но в конце концов приняли решение в пользу другого кандидата.

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Мы немало времени уделили, чтобы выбрать нового тренера. Для нас важны футбольный бэкграунд и компетентность, а также сама личность – характер, подход к работе, синергия с философией клуба, умение строить атмосферу внутри команды. В результате мы выбрали Младена Бартуловича.

Мы убеждены, что он – именно тот человек, который подходит клубу на этом этапе и сможет сформировать команду по духу. Мы провели детальный анализ перед тем, как сделать взвешенный и осознанный выбор.

– Не могу не спросить насчет одного громкого инсайда. Металлист 1925 действительно контактировал с агентами Стефано Пиоли?

– Без комментариев, – сказал Носов в интервью Tribuna.

Напомним, что 20 июня Металлист 1925 назначил экс-наставника Зари Младена Бартуловича на должность главного тренера клуба. Руслан Ротань возглавил житомирское Полесье.

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