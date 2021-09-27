"Спасибо врачам и всем, кто был со мной, болельщикам и людям в клубе. Постараюсь помочь, насколько смогу.

Феерическое возвращение Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 3:0

Мы – Барселона, мы должны бороться за все трофеи. Выступления под 10-м номером? Носить 10-й номер – это гордость, а не давление", – приводит слова Фати Mundo Deportivo.

Напомним, именно Ансу досталась культовая десятка после ухода Месси. Вингер смог вернуться в матче с Леванте и сразу отметился забитым голом.

Барселона разгромила Леванте и ворвалась в топ-5 Ла Лиги – феерический Депай и сказочное возвращение Фати