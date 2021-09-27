"Носить 10-й номер – это гордость, а не давление": Фати – о долгожданном возвращении и наследии Месси
06:00 - Читати українською
Вингер Барселоны Ансу Фати высказался насчет смены своего игрового номера в сезоне 2021/22.
"Спасибо врачам и всем, кто был со мной, болельщикам и людям в клубе. Постараюсь помочь, насколько смогу.
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Мы – Барселона, мы должны бороться за все трофеи. Выступления под 10-м номером? Носить 10-й номер – это гордость, а не давление", – приводит слова Фати Mundo Deportivo.
Напомним, именно Ансу досталась культовая десятка после ухода Месси. Вингер смог вернуться в матче с Леванте и сразу отметился забитым голом.
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