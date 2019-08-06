Норвич включился в борьбу за Дринкуотера

Полузащитник лондонского Челси Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в Норвиче.

"Канарейки" вступили в гонку за хавбеком лондонцев, сообщает The Sun.

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Дринкуотер вместе с Тьемуэ Бакайоко попал в список игроков, на которых в новом сезоне не рассчитывает наставник Челси Фрэнк Лэмпард. Ранее экс-полузащитник Лестера, который помог "лисам" завоевать сенсационное чемпионство в сезоне 2015/16, был в опале у предыдущего тренера "синих" Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Дэнни Дринкуотер провел только полчаса в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити. Также на него претендует Брайтон.

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