Феерия всей жизни Антонио и определение первого неудачника АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм на выезде разгромил Норвич в 35-м туре английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Настоящим героем встречи стал вингер "молотков" Майкл Антонио, успевший за 78 минут на поле оформить покер.

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В первом тайме конкурент Ярмоленко забил дважды: на 11-й минуте отправил мяч в сетку после сбрасывания Диопа на дальнюю штангу во время углового, а на 45+1-й головой замкнул навес Нобла со штрафного.

Во втором тайме Антонио сначала убежал на свидание с Крулом и со второй попытки переиграл его. А потом на ближней штанге опередил защитника и классно воспользовался прострелом Фредерикса.

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