toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Феерия всей жизни Антонио и определение первого неудачника АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Вест Хэм

18:05 - Читати українською
Феерия всей жизни Антонио и определение первого неудачника АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Вест Хэм
Норвич – Вест Хэм – видео голов и обзор матча / официальный твиттер АПЛ

Лондонский Вест Хэм на выезде разгромил Норвич в 35-м туре английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

 
Майкл Антонио 11’
Майкл Антонио 45+1’
Майкл Антонио 54’
Майкл Антонио 74’
11’ Майкл Антонио
45+1’ Майкл Антонио
54’ Майкл Антонио
74’ Майкл Антонио

Настоящим героем встречи стал вингер "молотков" Майкл Антонио, успевший за 78 минут на поле оформить покер.

Норвич установил антирекорд АПЛ – приложился Вест Хэм

В первом тайме конкурент Ярмоленко забил дважды: на 11-й минуте отправил мяч в сетку после сбрасывания Диопа на дальнюю штангу во время углового, а на 45+1-й головой замкнул навес Нобла со штрафного.

Во втором тайме Антонио сначала убежал на свидание с Крулом и со второй попытки переиграл его. А потом на ближней штанге опередил защитника и классно воспользовался прострелом Фредерикса.

Вест Хэм оформил первый вылет в АПЛ благодаря историческому покеру – Ярмоленко несправедливо получил "крошки"

blog_ava
Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду
09:00
6380
Теги
Видеоновости Англия Вест Хэм Вест Хэм Майкл Майкл Антонио Норвич Норвич Норвич - Вест Хэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо решилось продать Цыганкова, – СМИ
    Україна — 16:3014302 Динамо решилось продать Цыганкова, – СМИ
23
час
:
35
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук