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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Норвич – Вест Хэм: Ярмоленко оказался в запасе несмотря на шедевр с первого круга и просьбу Твиттера "молотов"

13:45 - Читати українською
Норвич – Вест Хэм: Ярмоленко оказался в запасе несмотря на шедевр с первого круга и просьбу Твиттера "молотов"

Норвич принимает Вест Хэм в матче 35 тура АПЛ. Склады и онлайн-трансляция – на "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Норвич – Вест Хэм, стартует в 14:30 по Киеву. "Молоты" приехали в гости к главному аутсайдеру АПЛ после неожиданного домашнего поражения от Бернли. Сегодня лондонцам тоже не обещают легкой жизни – "канарейкам" нужна победа, чтобы не покинуть элиту досрочно. Вест Хэм находится на расстоянии трех очков от зоны вылета.

Андрей Ярмоленко раскритиковал собственную игру против Бернли и обещает исправить ситуацию. В матче первого круга между этими командами экс-хавбек Динамо отметился красивым мячом – твиттер Вест Хэма просит повторить. А вот Дэвид Мойес считает, что украинцу лучше начать со скамейки запасных. Андрей – в запасе.

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Украинцы за рубежом Норвич - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Англия Андрей Андрей Ярмоленко
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