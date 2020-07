Норвич – Вест Хэм: Ярмоленко оказался в запасе несмотря на шедевр с первого круга и просьбу Твиттера "молотов"

Матч, как и онлайн-трансляция Норвич – Вест Хэм, стартует в 14:30 по Киеву. "Молоты" приехали в гости к главному аутсайдеру АПЛ после неожиданного домашнего поражения от Бернли. Сегодня лондонцам тоже не обещают легкой жизни – "канарейкам" нужна победа, чтобы не покинуть элиту досрочно. Вест Хэм находится на расстоянии трех очков от зоны вылета.

Андрей Ярмоленко раскритиковал собственную игру против Бернли и обещает исправить ситуацию. В матче первого круга между этими командами экс-хавбек Динамо отметился красивым мячом – твиттер Вест Хэма просит повторить. А вот Дэвид Мойес считает, что украинцу лучше начать со скамейки запасных. Андрей – в запасе.

