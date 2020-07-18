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Норвич в матче с двумя удалениями уступил Бернли

18 июля 21:35 - Читати українською
Норвич в матче с двумя удалениями уступил Бернли
Норвич – Бернли – 0:2 / Faisal HQ

Бернли на выезде переиграл Норвич в рамках 37-го тура АПЛ. Счет и отчет об этом матче читайте на "Футбол 24".

36’ Эмилиано Буэндиа
45+3’ Йосип Дрмич
 
Крис Вуд 45+5’
Бен Годфри 81’
36’ Эмилиано Буэндиа
45+3’ Йосип Дрмич
45+5’ Крис Вуд
81’ Бен Годфри

Середняк турнирной таблицы Бернли на выезде встречался с ее откровенным аутсайдером Норвичем. Хотя "канарейки" и не имели никаких шансов на сохранение прописки в АПЛ, они явно стремились победить. В начале матча они создали несколько опасных моментов, но забить никак не удавалось. А на 35-й Буэндиа грубо сфолил и оставил "канареек" в меньшинстве. Несмотря на это, Норвич держался довольно неплохо, пока в компенсированное время, за подкат прямой ногой, не удалили Дрмича. Они сразу пропустили. Это Гудмундсон навесил в штрафную, где Крис Вуд эффектно пробил через себя – в штрафной просто не хватило защитников.

Во втором тайме Бернли создал несколько опасных моментов, но Крул снова и снова спасал ворота своей команды. Но на 80-й ему не удалось это сделать – мяч в свои ворота срезал Годфри. Несмотря на существенное преимущество соперника, "канарейки" не теряли надежду и даже едва не забили на 85-й. Это Эрнандес ворвался в штрафную и пробил под перекладину, но голкипер оказался на месте. Больше интересных моментов в матче не было и финальный свисток зафиксировал победу Бернли – 0:2.

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Англия Норвич Норвич Бернли Бернли Норвич - Бернли
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