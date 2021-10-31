Англия, Премьер-лига, 10-й тур

Норвич – Лидс – 1:2

Голы: Омобамиделе, 58 – Рафинья, 56, Морено, 61

Астон Вилла – Вест Хэм – начало матча в 18:30

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В первом матче дня откровенный аутсайдер АПЛ – Норвич – принимал соседа по турнирной таблице Лидс. Довольно скучный первый тайм не пестрил опасными моментами. Можно вспомнить разве что попытку Дэниела Джеймса в самом начале – удар валлийского защитника был заблокирован практически на линии вратарской и выстрел Родриго Морено в руки Тиму Крулу незадолго до перерыва после небрежного паса игроков Норвича.

После отдыха стало интереснее. Сначала Рафинья совершил безумный забег в штрафной площадке "канареек", показательно обыграл нескольких защитников и метко пробил между ног двух защитников и голкипера. Через мгновение Норвич отыгрался после навеса с углового. А через три минуты Морено решился на дальний удар из-за пределов штрафной и, благодаря ошибке Крула, вывел "павлинов" вперед. На большее команд не хватило и безвыигрышная серия Норвича достигла уже 10 матчей.

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