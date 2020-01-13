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Норвич усилился хавбеком сборной Словакии

13 января 06:00 108 Читати українською
Норвич усилился хавбеком сборной Словакии
Ондрей Дуда / Сайт Герты

Полузащитник Герты Ондрей Дуда продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Норвич на своем официальном сайте объявил о подписании словака на правах аренды.

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Дуда проведет на Кэрроу Роуд вторую часть сезона 2019/20, о праве выкупа не сообщается. В предыдущей кампании 25-летний хавбек был одним из лидеров Герты (11 голов и 6 ассистов в 32 матчах Бундеслиги). Но в текущем сезоне игрок сборной Словакии не мог похвастаться стабильным местом в основе берлинцев – всего семь матчей и ни одного гола.

Напомним, Норвич после 22 туров занимает последнюю строчку таблицы АПЛ, отставая от спасительного 17 места на восемь очков.

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