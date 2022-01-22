Программу 23-го тура АПЛ открывал поединок на Викеридж Роуд, где Уотфорд принимал Норвич. Это был очень важный матч, ведь обе команды борются за выживание – "олени" держались всего в 1 зачётном балле от зоны вылета, а "канарейки" расположились прямо под ними. Поражение было недопустимым.

В первом тайме футболисты ничем интересным не порадовали. Реально опасных моментов в поле не возникало, но инициативой владели хозяева. Второй же тайм у Уотфорда не пошел. Уже через 5 минут после его начала Норвич открыл счёт шедевральным образом – Пукки ворвался на правый край штрафной и исполнил мягкийе заброс, который замкнул Сарджент. Джош не просто пробил, а нанёс удар полускорпионом (без падения). Такие голы словами не описать. 0:1!

Спустя ещё 10 минут на Викеридж Роуд возникли проблемы со светом. За последующие 10 минут их так и не решили, однако освещения хватало. Майк Дин возобновил игру, а Норвич практически сразу удвоил своё преимущество – Рашица прорвался левым флангом и исполнил классную подачу, а Сарджент замкнул точным ударом головой в дальний угол. 0:2! Это уже была веская заявка на победу.

В камбэк Уотфорда перестали верить на 77-й минуте, когда Бонавентуре получил вторую жёлтую карточку. "Олени" остались в меньшинстве – впрочем, до завершения основного времени они не сдавались, организовав несколько хороших моментов. Так, удар Кучо с линии штрафной на 82-й минуте заблокировали на линии ворот, выстрел Педру на 87-й прошёл над перекладиной, а эффектный гол Сиссоко после заброса во вратарскую не засчитали из-за офсайда.

Арбитр компенсировал 15 минут. На них Клаудио Раньери выпустил Юрая Куцку, однако эта замена добила Уотфорд. На 90+3-й Ида прострелил с правого края штрафной, а словак подрезал мяч в свои ворота – 0:3! Этот гол оказался последним во встрече. Норвич празднует победу, набирает 16 очков, обходит "оленей" и покидает зону вылета.

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