Норвич покрасил гостевую раздевалку в розовый цвет и потерпел фиаско в первом же домашнем матче

Английский Норвич использовал психологический прием, который уже годами применяют в американском футболе.

Норвич покрасил гостевую раздевалку домашнего стадиона в розовый цвет, сообщает Sky Sports.

Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от лучшего бомбардира АПЛ Ширера

Сообщается, что это психологическая тактика, которая в течение многих лет используется в американском футболе.

По данным некоторых ученых, розовый цвет снижает тестостерон и агрессию. Такой психологический ход даже использовался в тюрьмах, чтобы успокоить заключенных.

Впрочем, данный прием не помог Норвичу, в первом домашнем матче Чемпионшипа он проиграл Вест Бромвич со счетом 3:4.