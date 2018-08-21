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Норвич покрасил гостевую раздевалку в розовый цвет и потерпел фиаско в первом же домашнем матче

08:00 3 Читати українською
Норвич покрасил гостевую раздевалку в розовый цвет и потерпел фиаско в первом же домашнем матче
Норвич покрасил гостевую раздевалку в розовый цвет и потерпел фиаско в первом же домашнем матче

Английский Норвич использовал психологический прием, который уже годами применяют в американском футболе.

Норвич покрасил гостевую раздевалку домашнего стадиона в розовый цвет, сообщает Sky Sports.

Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от лучшего бомбардира АПЛ Ширера

Сообщается, что это психологическая тактика, которая в течение многих лет используется в американском футболе.

По данным некоторых ученых, розовый цвет снижает тестостерон и агрессию. Такой психологический ход даже использовался в тюрьмах, чтобы успокоить заключенных.

Впрочем, данный прием не помог Норвичу, в первом домашнем матче Чемпионшипа он проиграл Вест Бромвич со счетом 3:4.

Теги
Англия Норвич Норвич
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