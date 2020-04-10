Норвич подписал открытие Лиги Европы из сборной, которая играла против Украины в отборе на Евро-2020

Норвич проводит работу по усилению состава даже в условиях неопределенности на следующий сезон.

Английский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании люксембуржца Даниэля Синани из Дюделанжа.

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Контракт новичка рассчитан до лета 2023, однако играть за "канареек" он будет только с начала следующего сезона. Синани отличился 14 голами в 16 матчах чемпионата Люксембурга, а также стал сенсацией Лиги Европы – 4 гола и один ассист в пяти поединках группового этапа. Норвич подписал форварда на правах свободного агента.

Добавим, что Синани стабильно выступает за сборную Люксембурга, которая была соперником Украины в отборе на Евро-2020 (правда, бомбардир Дюделанжа обе игры с "сине-желтыми" просидел в запасе).

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