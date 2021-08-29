Норвич подписал норвежца из России
22:50 - Читати українською
Английский Норвич закрыл переход из российского Ростова полузащитника Матиаса Норманна.
Скандинав перебрался на Кэрроу Роуд, сообщает официальный сайт клуба.
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Норманн арендован "канарейками" на сезон. Соглашением между Норвичем и Ростовом предусмотрен пункт о возможности выкупа норвежца. Норманн выбрал в новой команде 16-й номер. В чемпионате России он провел 2,5 года. За это время хавбек сыграл 56 матчей во всех турнирах (2 гола, 8 ассистов).
К слову, новый сезон Премьер-лиги Норвич начал с трех поражений подряд.
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