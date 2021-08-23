"Канарейки" в своем твиттере сообщили о подписании левого защитника Манчестер Юнайтед Брэндона Уильямса на правах аренды.

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Защитник проведет сезон 2021/22 в составе Норвича, после чего вернется в расположение МЮ. 20-летний Уильямс будет выступать за "канареек" под 21 номером.

Добавим, что Брэндон является воспитанником Манчестер Юнайтед, однако не смог закрепиться в основе клуба. В активе защитника 14 матчей за основную команды в прошлом сезоне, в которых он отличился 1 ассистом.

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