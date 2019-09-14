Норвич – Манчестер Сити: Зинченко попал в стартовый состав

Норвич принимает Манчестер Сити в поединке 5-го тура АПЛ 2019/20. Александр Зинченко выйдет в стартовом составе. Ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Норвич – Манчестер Сити начнется в 19:30. После 4-х туров команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков, тогда как в активе новичка АПЛ только 3 пункта и текущее 19 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Александр Зинченко, который забил по голу в матчах за сборную Украины в ворота Литвы и Нигерии, выйдет в стартовом составе Манчестер Сити. К слову, этот матч станет последним для "горожан" перед поединком Лиги чемпионов против Шахтера. Уже 18 сентября Манчестер Сити в Харькове сыграет против чемпиона Украины.

Норвич – Манчестер Сити: стартовые составы команд

Норвич: Крул – Бирам, Амаду, Годфрей, Льюис – Тетти, Маклин, Буэндиа, Штиперман, Кантвелл – Пукки

Here is today's team to face @ManCity ️ #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 14, 2019

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Родриго, Гюндоган, Давид Силва – Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро