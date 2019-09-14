toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - СК ДНЕПР-1

Норвич – Манчестер Сити: Зинченко попал в стартовый состав

18:39 63 Читати українською
Норвич – Манчестер Сити: Зинченко попал в стартовый состав
Норвич – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 14.09.2019 с Зинченко в составе

Норвич принимает Манчестер Сити в поединке 5-го тура АПЛ 2019/20. Александр Зинченко выйдет в стартовом составе. Ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Норвич – Манчестер Сити начнется в 19:30. После 4-х туров команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков, тогда как в активе новичка АПЛ только 3 пункта и текущее 19 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

Александр Зинченко, который забил по голу в матчах за сборную Украины в ворота Литвы и Нигерии, выйдет в стартовом составе Манчестер Сити. К слову, этот матч станет последним для "горожан" перед поединком Лиги чемпионов против Шахтера. Уже 18 сентября Манчестер Сити в Харькове сыграет против чемпиона Украины.

Норвич – Манчестер Сити: стартовые составы команд

Норвич: Крул – Бирам, Амаду, Годфрей, Льюис – Тетти, Маклин, Буэндиа, Штиперман, Кантвелл – Пукки

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Родриго, Гюндоган, Давид Силва – Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

blog_ava
Динамо потеряло Дуэлунда из-за рецидива травмы
00:20
438
Теги
Англия Главное Украинцы за рубежом Норвич - Манчестер Сити Норвич Норвич Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Олейник пяткой забил 11-й гол за Сейнайоки в сезоне-2020
    Світ — 13 сент297 Олейник пяткой забил 11-й гол за Сейнайоки в сезоне-2020
15
мин
Норвич
19:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук