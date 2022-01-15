Норвич неожиданно одолел Эвертон в сверхсложном поединке 22-го тура английского первенства.

"Миколенко дал стимул другим игрокам Динамо, дорога в Европу открыта", – Бущан

Два быстрых гола от "канарок" решили судьбу матча. Ришарлисон чудесным ударом через себя отквитал один мяч, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно. Украинские фанаты следили за дебютом Миколенко в АПЛ, который провел весь матч на поле. Сложно назвать эту встречу для Виталия провальной, но, очевидно, у Бенитеса будут претензии к украинцу, как минимум, за один эпизод.

Победа позволила Норвичу подняться на 18-ю строчку, Эвертон – 15-ю.

Эвертон проиграл Норвичу: неровный дебют Миколенко в АПЛ – хорошие оценки, детская ошибка и начало атаки на шедевр