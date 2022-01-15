Норвич принимает Эвертон в рамках 22-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Норвич – Эвертон состоится сегодня, 15 января. Стартовый свисток на стадионе Кэрроу Роуд прозвучит в 17:00. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sports. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24".

Миколенко: Эвертон остался с одним левым защитником и теперь все зависит от меня

Неделю тому назад Виталий Миколенко дебютировал за Эвертон в победном кубковом матче против Халл Сити. Украинец появился в стартовом составе "ирисок" и отыграл весь поединок. Сегодня Рафаэль Бенитес снова выпустил 22-летнего защитника в основе. Для Миколенко это дебют в АПЛ.

Норвич – Эвертон: стартовые составы на матч АПЛ:

Норвич:

???? ????



️ Sargent and Sorensen return

️ They replace Placheta and McLean, who is ill

️ Cantwell on the bench#NCFC | #NOREVE pic.twitter.com/IQEH2sjOkD — Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 15, 2022

Эвертон: